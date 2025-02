Studenti e ricercatori Siena inscenano funerale università

Associazioni studentesche e coordinamento dei ricercatori precari di Siena hanno inscenato un funerale dell'università per protestare contro i tagli previsti dal Governo. La protesta, con tanto di bara finta con su scritto 'Università Pubblica', è stata realizzata in occasione dell'arrivo stamani a Siena della ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini per l'inaugurazione dei nuovi laboratori del Santa Chiara lab. La protesta è in corso a Porta Romana, non lontano dal Santa Chiara lab. Al fianco di studenti e ricercatori anche una delegazione di lavoratori Beko che da settimane stanno protestando contro l'annunciata chiusura da parte della multinazionale turca.

"Il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato di 336 milioni, siamo a 9,4 miliardi, sono molto soddisfatta, è una promessa mantenuta; sono convinta che i rettori sono d'accordo con me che non ci sono tagli ma aumenti e che saranno al mio fianco e non al fianco di chi protesta", ha osservato la ministra. "Le proteste sono legittime, poi bisogna vedere cosa dicono i numeri" ha aggiunto



