Spiagge toscane, 2 milioni per 17 interventi manutenzione

Un pacchetto di interventi da oltre 2,8 milioni di euro, di cui 2 milioni di contributo regionale, per realizzare opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale delle spiagge toscane. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale della Toscana su proposta dell'assessora all'ambiente Monia Monni.

Gli interventi finanziati riguardano le operazioni di ripristino degli arenili o di riprofilatura stagionale delle spiagge e interventi di manutenzione di opere di difesa della costa e degli abitati costieri. Si tratta di attività attuate dalle amministrazioni comunali nell'ambito della gestione del demanio marittimo.

La delibera, si spiega, rappresenta un primo stralcio del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera nel 2025. Le restanti attività (opere di difesa della costa e degli abitati costieri e opere di manutenzione di competenza regionale) saranno oggetto di successivi stralci. Per questo primo stralcio, sulla base delle richieste presentate dai Comuni e successivamente istruite dai competenti settori regionali, sono stati finanziati 17 interventi che riguardano 12 comuni: Massa (Massa Carrara), Pisa e Vecchiano, San Vincenzo, Rosignano Marittima, Cecina, Campo nell'Elba nel Livornse, Capalbio, Follonica, Castiglion della Pescaia, Monte Argentario, Scarlino in provincia di Grosseto.

"Questi interventi da 2 milioni di euro - commenta il governatore Eugenio Giani - confermano l'azione costante della Regione volta a proteggere e valorizzare le nostre coste attraverso interventi mirati. Uno sforzo che darà i suoi frutti in tempi brevissimi, prima dell'inizio della prossima stagione balneare, con evidenti benefici sia sotto il profilo ambientale che turistico".

"Gli interventi finanziati - spiega Monni - interessano progetti ritenuti prioritari dalle amministrazioni comunali costiere. Si tratta di opere di manutenzione che contribuiscono all'adattamento delle nostre coste ai cambiamenti climatici in atto e alla tutela del nostro ecosistema. Al tempo stesso, mirano a garantire una corretta fruizione delle spiagge e del litorale già a partire dalla primavera. Non a caso, la conclusione dei lavori è prevista, nella maggior parte dei casi, entro la fine di maggio".



