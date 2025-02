Poesia, premio Ceppo svela terzine finaliste a 69/a edizione

Svelate le due terzine finaliste del 69/o Premio letterario internazionale Ceppo di Pistoia dedicato alla poesia.

La prima, per il Premio Ceppo Poesia, è composta da Tiziano Broggiano (Sorvoli, Pellegrini editore, 2022), Federico Italiano (La grande nevicata, Donzelli 2023), Rosaria Lo Russo (Tande, Vydia, 2023).

La seconda terzina per il premio Ceppo poesia agli under 35 è formata da Pietro Cardelli (Tu devi prendere il potere, Interlinea 2023), Andrea Donaera (Le estreme conseguenze, Le Lettere, 2023), Rebecca Garbin (Male minore, Vallecchi Firenze, 2024). La giuria è composta da 23 membri, di cui la maggior parte sarà selezionata quest'anno su una rosa di 50 candidati degli istituti secondari che hanno partecipato e partecipato o parteciperanno alla 'Ceppo scuola di poesia', con il compito di assistere alle lezioni dei sei vincitori e di scrivere un commento alle loro poesie partecipando quindi al Premio Ceppo giovani poesia, che sarà assegnato l'11 maggio durante la cerimonia di votazione e premiazione dei finalisti a Palazzo Fabroni.

"Quest'anno - ha spiegato in conferenza stampa il presidente del Premio, Paolo Fabrizio Iacuzzi - sono previste quattro grandi novità: la presentazione in anteprima a marzo delle opere dei sei finalisti e la lettura di grandi classici; il Progetto educativo Ceppo Petrocchi poesia arte natura, che coinvolge il liceo artistico Petrocchi di Pistoia in alcuni luoghi emblematici dell'arte medievale e della natura a Pistoia; Il Premio Ceppo ragazzi, che coinvolge gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Pistoia alla Biblioteca San Giorgio, con l'omaggio a un grande scrittore prematuramente scomparso, Michele Cocchi, collegato al nuovo progetto educativo Ceppo Einaudi; la Ceppo scuola di poesia, con incontri con poeti, critici e i sei finalisti selezionati su 104 partecipanti".





