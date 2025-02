Oltre 1800 iscritti scuola scrittura popolare voluta da Massini

Già esaurite le tre date fiorentine, ancora qualche posto per quella di Pontedera. A 48 ore dal lancio dell'iniziativa sono oltre 1.800 le prenotazioni per 'Liberamente', la scuola popolare di scrittura del Teatro della Toscana, il progetto del nuovo direttore artistico Stefano Massini. Lo fa sapere il Teatro della Toscana che in una nota esprime "profonda gratitudine" e "profondo stupore". Sold out le date del 2 e 23 marzo alla Pergola e del 9 a Rifredi, in via di esaurimento anche quella del 16 al Teatro Era. Quattro incontri a ingresso libero sul tema della paura, dove i partecipanti, di ogni età, potranno sedersi, ascoltare e poi scrivere sul proprio quaderno pensieri e riflessioni, così da raccogliere cosa la città scrive di sé.

"Siamo rimasti sinceramente sorpresi dalla risposta immediata e calorosa di cittadine e cittadini - dichiara Stefano Massini -. Vedere persone di ogni età, estrazione sociale e background culturale esprimere la volontà di confrontarsi liberamente sul tema della paura, emozione tanto universale quanto complessa da esplorare, conferma che il teatro è ancora percepito e vissuto come uno spazio di condivisione autentica. La Toscana dimostra, ancora una volta, di essere una regione dove la cultura è vissuta come bisogno essenziale".

Per Sara Funaro, sindaca di Firenze e presidente del Teatro della Toscana, la grande adesione "è la dimostrazione che c'è voglia di teatro, di cultura, di creatività. Liberamente è un progetto innovativo che punta sul coinvolgimento e la condivisione e che è in grado di intercettare persone di età e interessi diversi e avvicinarle alla dimensione del teatro. Era proprio l'obiettivo che volevamo raggiungere e questo risultato ci dà enorme soddisfazione".



