De Chirico in mostra a San Miniato

'Giorgio de Chirico. Il valore della figura': è la mostra organizzata fino al 23 marzo a Palazzo Grifoni a San Miniato (Pisa) da Casa d'Arte San Lorenzo, per celebrare i suoi trent'anni di attività.

Curata da Lorenzo Canova, con il coordinamento di Filippo Lotti, l'esposizione raccoglie oltre 50 opere, provenienti da collezioni private, musei e fondazioni d'arte, che coprono un arco temporale che va dal 1930 fino alla fine degli anni '70, il periodo noto come post metafisico, e che non solo rappresentano un viaggio attraverso le tecniche pittoriche di De Chirico ma anche una finestra aperta sul suo processo creativo. In mostra ci sono lavori realizzati con diverse tecniche, dall'acquerello alla china, dalla matita all'olio su tela, ognuna delle quali mette in evidenza, si spiega, le capacità straordinarie di De Chirico e il suo approccio innovativo alla pittura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA