Danzainfiera al via, atteso 're del flamenco' Sergio Bernal

Al via la 19/ma edizione di DanzainFiera, la terza organizzata da Pitti Immagine: tra i 270 eventi in calendario (tra audizioni e lezioni) c'è grande attesa per l'arrivo domani 22 febbraio di Sergio Bernal, primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna e da molti definito il ''re del flamenco'', che nel pomeriggio sarà protagonista di un incontro in cui racconterà la sua carriera. Classe 1990, il premiatissimo ballerino spagnolo è reduce da spettacoli in Francia e negli Stati Uniti e il 28 febbraio da Trieste intraprenderà un lungo tour italiano che si concluderà il 29 marzo a Brescia (presenterà due spettacoli, 'SeR' e 'Una noche con Sergio Bernal'). Poi al salone, la sera, ci sarà la prima assoluta del nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione Pitti Discovery, Nutida Festival e Musicus Concentus: 'Calimala', uno spettacolo che esplora il parallelismo tra i mercanti fiorentini del Rinascimento e gli odierni musicisti digitali (gratuito e aperto a tutti, su prenotazione).

Attesi anche l'appuntamento con il coreografo Billy Mitchell e i protagonisti del musical 'Matilda', firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo e il gala di domenica pomeriggio, uno spettacolo di un'ora con le stelle della danza, tra cui Bernal, ma anche Maia Makhateli, ballerina georgiana che si esibirà con il coreano Young Gyu Choiin. Ci sarà anche un assolo di tap dance di Tommaso Maria Parazzoli e una performance hip hop con la compagnia Descendants.



