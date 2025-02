Conference League, Fiorentina col Panathinaikos a ottavi

La Fiorentina affronterà il Panathinaikos agli ottavi di Conference League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa, a Nyon.

''Tornare a giocare ad Atene sarà una bella rivincita', ha commentato Raffaele Palladino: un anno fa i viola hanno disputato e perso la finale della competizione proprio nella capitale greca contro l'Olimpiacos. ''So che ancora oggi è una ferita aperta - ha detto ancora il tecnico. Nel nostro caso affronteremo una squadra che ha vinto nella sua storia 20 scudetti, è attualmente terza in classifica, ha in rosa giocatori con esperienza di calcio italiano (gli ex viola Dragowski e Vitor Hugo e l'ex Sassuolo e Samp Djuricic ndr). In più troveremo un ambiente caldo. Noi comunque ci prepareremo nel migliore dei modi con l'obiettivo ovviamente passare il turno". "Io sono venuto a Firenze anche per giocare in Europa - ha sottolineato Palladino -, è assurdo definire la Conference una competizione non all'altezza, tutte quelle che mettono in palio un trofeo lo sono. Dopo due finali perse di fila vogliamo provare ad arrivare di nuovo in fondo e alzare la coppa''.

