Camilla Spezza, 20 anni, tra più giovani laureati in Italia

È Camilla Spezza, aquilana, la prima studentessa ad aver, a soli 20 anni, frequentato un liceo classico quinquennale, il liceo classico Domenico Cotugno dell'Aquila, subito dopo la Scuola Normale Superiore di Pisa e ad essersi in questi giorni laureata all'Università di Pisa per la triennale in filosofia con la votazione di 110 con lode con una tesi su "Thaumazein, thinking, pluralità. Filosofia e politica nella riflessione di Hannah Arendt".

Spezza risulta, dunque al momento, l'unica, tra i laureati più giovani, ad aver frequentato l'intero ciclo di istruzione scolastica con liceo quinquennale e ad aver conseguito il titolo di laurea triennale frequentando, congiuntamente all'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, accessibile esclusivamente a seguito di una rigida selezione pubblica nazionale e nota per essere una delle più prestigiose università al mondo. Camilla è vincitrice del Premio Asimov Giovani per l'editoria scientifica divulgativa (2020) e, con la squadra della Normale, ha vinto, nel 2023, il Torneo di dibattito RIASISSU (Rete italiana degli allievi delle Scuole e degli Istituti superiori universitari).

Ha al suo attivo due pubblicazioni su Treccani ed è tutor d'aula del Corso di formazione internazionale di Publica, Scuola Anci per Giovani Amministratori.

"Continuerò gli studi alla magistrale, voglio conseguire un dottorato, il mio interesse principale è la carriera accademica - dice all'ANSA - ma ovviamente sono aperta anche ad altre prospettive. A Pisa mi trovo molto bene, io studio con grande piacere ma il messaggio che voglio dare è che bisogna seguire le proprie passioni e dare il proprio contributo seguendo le proprie inclinazioni, non è la retorica del merito che voglio promuovere. Ognuno ha i suoi tempi, che vanno rispettati".



