Incendio in una palazzina nel Pratese, morta 81enne

Una donna di 81 anni è morta in seguito all'incendio che si è sviluppato stamattina nella palazzina dove abitava, in via Manzoni in località Gabolana, nel Comune di Vaiano (Prato). Due uomini che hanno tentato di intervenire per primi sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti: uno dei due sarebbe il figlio della donna deceduta.

La palazzina di tre piani è stata evacuata e sono in corso controlli sulla staticità da parte dei vigili del fuoco. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire le cause dell'incendio.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche la sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli.



