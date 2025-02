Derubata dei soldi prelevati bancomat, 2 arresti a Livorno

Due arresti a Livorno per il furto con destrezza subito da una anziana mentre prelevava 500 euro al bancomat. In carcere, fermati dai carabinieri, sono finiti un 24enne e un 41enne, originari del centro e del sud America, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine. Contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale e il reato di lesioni: uno dei militari si sarebbe ferito in modo non grave a una mano durate le fasi dell'arresto.

Il furto è avvenuto l'11 febbraio scorso quando la vittima, un'ottantenne, si è recata a prelevare allo sportello Atm di una banca del centro città. I due presunti autori hanno atteso che lo sportello le erogasse il denaro e poi uno dei due, simulando che le fossero caduti dei soldi, ha richiamato la sua attenzione facendole credere di dover raccogliere da terra alcune banconote che in realtà aveva posizionato ad hoc. Come la donna ha distolto lo sguardo dallo sportello l'altro complice si è rapidamente impossessato di 500 euro appena emessi dall'Atm per poi darsi alla fuga. Non distante dallo sportello bancario erano però presenti i carabinieri che hanno inseguito i due uomini in fuga, poi bloccati uno in via Cairoli, l'altro nei pressi di piazza Benamozegh. Per entrambi all'udienza di convalida il tribunale ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA