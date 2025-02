Aggredisce sanitario durante un soccorso in strada, arrestato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito un operatore sanitario impegnato nel soccorso in strada a una persona colta da malore.

E' accaduto la settimana scorsa a Firenze, nei pressi della stazione S.M.Novella ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla polizia ferroviaria che ha fermato il presunto aggressore.

Secondo quanto spiegato l'operatore sanitario, appartenente alla Fratellanza Militare, mentre prestava soccorso, sarebbe stato improvvisamente colpito con un pugno al volto da un passante. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di darsi alla fuga, venendo poi fermato dagli agenti della polfer che erano nei paraggi e avrebbero assistito all'aggressione. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a raggiungere e immobilizzare l'uomo, poi identificato per il 34enne, originario del Marocco. L'operatore sanitario, "visibilmente scosso, è stato assistito dai colleghi e trasportato per accertamenti al pronto soccorso dove gli è stato riscontrato un trauma facciale". Il 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato poi arrestato con l'accusa di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria. Il tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 34enne la custodia cautelare in carcere.



