Sciopero trasporti, bus a rischio il 24 febbraio in Toscana

Bus a rischio lunedì 24 febbraio in tutta la Toscana a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall'Usb Unione a cui ha aderito Usb lavoro privato.

Per questo, fa sapere Autolinee Toscane, "i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione". Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Lo sciopero, indetto per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri internavigatori, coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia e la presenza di personale alle biglietterie, spiega ancora At, dipenderà dalle adesioni allo sciopero; in occasione dell'ultimo sciopero di 24 ore del 9 ottobre 2023 a cui aderì Usb, fu del 23,44%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA