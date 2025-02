Guida a 49 ristoranti di Firenze scelti da 'gastronauta' Paolini

Una nuova guida ai ristoranti di Firenze firmata dal critico gastronomico, da tutti conosciuto come il 'gastronauta', Davide Paolini. E' 'The go-to restaurants. I ristoranti da non perdere Firenze' (244 pagine, 20 euro), realizzato insieme a Gruppo Editoriale, in doppia lingua (italiano-inglese) e con più di 200 immagini realizzate appositamente da Andrea Dughetti: 49 gli indirezzi scelti, dalle piccole enoteche ai grandi ristoranti gourmet, passando dalle trattorie tradizionali, con indicati i piatti da provare abbinati ad altrettante etichette di vini insieme ai ritratti degli chef.

Paolini svela i luoghi del gusto a suo giudizio da provare a Firenze, ristoranti che a suo parere valgono già di per sé una visita nella città. "Nouvelle cuisine, fusion, cucina molecolare, cucina nordica, in tempi diversi, hanno contaminato i piatti di ogni dove - scrive Paolini nell'introduzione della sua guida -. La ristorazione fiorentina non è stata influenzata da queste 'tendenze', ma ha risposto all'omologazione in maniera gattopardiana: 'tutto deve cambiare perché tutto resti come prima', a significare un passaggio dalla trattoria alla trattoria contemporanea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA