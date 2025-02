Giù solaio, parziale inagibilità ex Palazzo Pretorio Pietrasanta

A Pietrasanta (Lucca) è crollata una parte del solaio di copertura del terzi piano dell'ex Palazzo Pretorio. Dopo vari sopralluoghi (uno dei quali condotto da un perito esterno), è stata dichiarata dall'ufficio tecnico comunale la parziale inagibilità dell'immobile di proprietà del Comune, dove hanno sede tra gli altri, il teatro Cesare Galeotti, gli uffici della Pietrasanta sviluppo, otto associazioni e anche una famiglia in emergenza abitativa, una composta da quattro persone.

Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha firmato l'ordinanza di sgombero dei locali inagibili che, oltre a quelli colpiti dal crollo (al di sopra delle scale di emergenza del teatro comunale, dove una volta si trovavano le celle delle carceri e che erano inutilizzati) riguarda anche i sottostanti, al primo e secondo piano, a scopo precauzionale e in attesa di accertamenti più puntuali.

La famiglia sarà ospitata in una struttura alberghiera a spese del Comune, gli uffici della Pietrasanta Sviluppo saranno trasferiti al piano terra del palazzo comunale in piazza Matteotti, mantenendo gli stessi contatti e orari di apertura al pubblico. Tutte le associazioni sono state contattate telefonicamente e a mezzo mail dall'ufficio Patrimonio, concordando necessità e tempi di recupero dei loro materiali.

L'area teatro resta agibile, trovandosi in una porzione dell'edificio non coinvolta né compromessa e strutturalmente differente rispetto a quella interessata dal cedimento.

Nella mattinata sono iniziati i primi interventi su tetto, grondaie e infissi esterni; le verifiche proseguiranno su tutti gli elementi strutturali oggetto del crollo e su quelli vicini che si trovano nei locali al momento interdetti per individuare le cause del cedimento, lo stato di salute delle altre travi e gli interventi di ripristino necessari.



