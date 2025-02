Firmato accordo Metinvest-Danieli su Piombino

Firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'intesa tra Metinvest Group e Danieli, "che disciplina la partnership congiunta tra i due gruppi in Metinvest Adria" su Piombino. Lo rende noto un comunicato del ministero. "L'accordo tra azionisti, sottoscritto alla presenza del ministro Adolfo Urso, formalizza i principali aspetti della gestione congiunta del nuovo stabilimento siderurgico di Piombino per la realizzazione di acciaio tecnologicamente all'avanguardia e a basso impatto ambientale, oltre ad avviare un percorso volto all'implementazione del progetto e alla condivisione degli obiettivi strategici a lungo termine".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA