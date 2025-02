Carnevale, maxi sequestro di prodotti non sicuri a Lucca

Sequestrati circa 10mila prodotti di Carnevale tra maschere, stelle filanti, coriandoli, bombolette spray e parrucche, privi della marcatura di conformità europea Ce e delle indicazioni di provenienza. Operazione della guardia di finanza di Lucca in due negozi del centro, che ha portato anche al sequestro di numerosi giocattoli per bambini privi delle informazioni minime di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei minori.

I titolari sono stati segnalati alla Camera di commercio per le relative sanzioni, al termine dell'iter procedimentale i prodotti ritirati dalle fiamme gialle saranno distrutti.



