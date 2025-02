Accoltellato in centro accoglienza a Firenze, arrestato 18enne

C'è un fermo per l'accoltellamento di un cittadino tunisino, avvenuto all'esterno di un centro di accoglienza in viale Corsica, a Firenze, lo scorso 18 gennaio. I carabinieri, lo scorso 11 febbraio, hanno arrestato, in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto spiccato dalla procura di Firenze, un cittadino tunisino di 18 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato omicidio.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia in carcere per l'indagato. L'aggressione, secondo quanto ricostruito, avvenne al culmine di una lite "per futili motivi" tra i due: l'aggressore avrebbe colpito l'altro con pugni e calci e infine con un coltello. La vittima fu portata all'ospedale di Careggi e operata d'urgenza al cuore, "perforato da un fendente". Grazie alle testimonianze raccolte e ai video delle telecamere pubbliche di videosorveglianza, i militari dell'Arma, coordinati dalla procura della Repubblica di Firenze, sono riusciti a individuare il presunto responsabile.



