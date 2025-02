A Pietrasanta le opere di Filippo Tincolini, con 40 sculture

Fino al 2 giugno, Pietrasanta (Lucca) ospita Human Connections, la mostra personale dello scultore Filippo Tincolini (Pontedera, 1976).

Oltre 40 le sculture, di grandi e medie dimensioni, allestite nei luoghi simbolo della città: piazza Duomo, piazza Carducci, il Complesso di Sant'Agostino e il pontile di Marina di Pietrasanta. L'esposizione, promossa dal Comune di Pietrasanta, è realizzata in collaborazione con galleria Liquid art system e Treccani Esperienze.

La ricerca artistica di Tincolini si basa su una costante sperimentazione, si spiega in una nota, che fonde la tradizione scultorea con le più moderne tecnologie. Il suo processo creativo combina strumenti classici come scalpelli e lime con modelli digitali, scanner 3D e robot antropomorfi. Il risultato sono sculture simboliche, a tratti surreali, caratterizzate da una lavorazione raffinata e levigata, capaci di creare connessioni tra mondi, tecniche e periodi diversi. Tutte le opere in mostra sono in marmo, ad eccezione di Spaceman Light Blue, una scultura alta 4 metri e mezzo, realizzata in resina e collocata in piazza Carducci. "Con grande emozione presentiamo le imponenti installazioni di Filippo - commenta Franco Senesi, ceo di Liquid art system -, dopo l'esposizione estiva nella piazzetta di Capri la scorsa estate, dimostrando il nostro costante impegno nella promozione di talenti emergenti e nell'offrire loro un palcoscenico di risonanza globale". Alberto Stefano Giovannetti, sindaco di Pietrasanta sottolinea: "Abbiamo avviato un percorso di confronto e progettazione condivisa con la città per costruire un piano strategico della cultura 'cucito' sulla Pietrasanta del futuro e che, speriamo, sia anche un viatico per la candidatura a Capitale Italiana dell'arte contemporanea 2027".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA