A Firenze premio laurea intitolato Eleonora,vittima femminicidio

L'Università di Firenze ha istituito il premio di laurea 'Eleonora Guidi' per onorare la memoria della giovane donna vittima di femminicidio a Rufina lo scorso 8 febbraio e per ribadire con forza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

"La tragedia di Eleonora ci richiama con dolore alla responsabilità collettiva di contrastare ogni forma di violenza sulle donne - ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci -.

Le università devono essere in prima linea nella costruzione di una cultura del rispetto e della parità di genere. Con questo premio vogliamo non solo ricordare Eleonora, ma anche dare un segnale concreto ai nostri studenti e studentesse affinché la conoscenza e la ricerca possano diventare strumenti di cambiamento sociale".

Il premio sarà assegnato a laureati e laureate che abbiano discusso una tesi magistrale dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con particolare attenzione ai principi e ai settori di intervento delineati dalla Convenzione di Istanbul. Potranno partecipare al bando le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito il titolo presso l'Università di Firenze tra gennaio 2021 e luglio 2025.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 settembre.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 novembre, nell'Aula Magna dell'Ateneo, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



