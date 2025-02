A Firenze le prime consegne in Italia di Amazon con cargo bike

Amazon ha lanciato oggi a Firenze le consegne con cargo bike elettriche in Italia. Si tratta, spiega la società, "della prima sperimentazione nel Paese con questa tipologia di veicoli, che ha l'obiettivo di contribuire a ridurre le emissioni di CO2, migliorare la qualità dell'aria e mitigare la congestione del traffico nel centro città del capoluogo toscano". Il servizio verrà operato dal nuovo hub di micromobilità introdotto in città, il primo a utilizzare cargo bike elettriche a quattro ruote con pedalata assistita. Amazon, ad oggi, si ricorda, ha introdotto la micromobilità in 7 città italiane. Gli altri presidi, nelle città di Milano, Napoli, Genova, Bologna, Roma e Trento, utilizzano cargo scooter elettrici a zero emissioni allo scarico per effettuare le consegne dell'ultimo miglio.

Per l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, riporta una nota di Amazon, "è una soluzione innovativa che dà una risposta concreta al tema della logistica nell'ultimo miglio. Ringraziamo Amazon per aver scelto Firenze come prima città per questa novità, che riteniamo particolarmente interessante e che monitoreremo". "La sperimentazione con nuovi metodi di consegna come le cargo bike, in particolare in un centro storico caratterizzato da un'alta densità come quello di Firenze, costituisce un servizio a tutela dell'ambiente, del patrimonio artistico della città e delle comunità che la abitano", ha commentato Gabriele Sigismondi, country director di Amazon Logistics in Italia.

"Tutti i conducenti, inclusi quelli che effettueranno le consegne con le cargo bike elettriche - tiene a precisare Amazon - sono assunti dai partner di servizi di consegna al livello G1 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il trasporto e la logistica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA