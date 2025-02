Tre monumentali sculture Giannelli 'in volo' su Firenze

Tre monumentali sculture 'in volo' su Santa Maria del Fiore e nel cielo di Firenze. Torna a Firenze Emanuele Giannelli con la mostra 'Giannelli. Il cielo sopra Firenze', la cui inaugurazione è in programma il 19 febbraio alle ore 11.45 in Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e dell'artista.

In queste ore, durante le fasi di montaggio, sono diversi i curiosi che stanno facendo foto alle tre sculture. Due, 'Korf17', di cinque metri di altezza, saranno poste ai lati del portone di ingresso della sede della Regione Toscana, in piazza Duomo; l'altra, 'The Watcher', alta sempre cinque metri sarà posta a fianco della basilica di San Lorenzo.

Il titolo della mostra è tratto dal capolavoro cinematografico di Wim Wenders e racconta degli sguardi rivolti al Cielo delle tre figure che Giannelli porta a Firenze.



