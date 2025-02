Recital di Anna Netrebko al Teatro del Maggio musicale a Firenze il 21 febbraio, unica tappa italiana del tour di concerti del celebre soprano, spiega la fondazione lirica fiorentina. In programma una ricca selezione di brani composti da Pëtr Il'ič Čajkovskij, Sergej Rachmaninov, Ruggero Leoncavallo, Vincenzo Bellini, Richard Strauss, e altri.

Al fianco di Anna Netrebko il mezzosoprano Elena Maximova, al pianoforte Pavel Nebolsin.

Anna Netrebko si è esibita per la prima volta al Maggio nel novembre del 2000 e poi l'anno successivo nel mese di giugno.

Dopo una pausa di vent'anni, nella primavera 2021 ha legato di nuovo il suo nome con il Teatro in occasione dell'esecuzione di Tosca in forma di concerto tenuta al Großes Festspielhaus di Salisburgo con la direzione di Zubin Mehta, e poi per recital del giugno 2021.



