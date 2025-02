Pisa University Press a Testo, il salone dell'editoria a Firenze

Pisa University Press, casa editrice dell'Ateneo di Pisa, entra a far parte dei protagonisti della quarta edizione di Testo, il salone dedicato all'editoria contemporanea in programma dal 28 febbraio al 2 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze: 175 gli editori presenti, oltre 210 gli ospiti attesi.

Pisa University Press esporrà le proprie pubblicazioni (stand A/49) e nel giorno di apertura del salone, il 28 febbraio alle ore 14, nella Sala Ginzburg, proporrà l'incontro "'Grand Tour': itinerario nei misteri della vita e della morte", ospite Igor' Višneveckij, scrittore e musicologo russo emigrato negli Stati Uniti, dove è docente universitario, considerato una delle voci più interessanti nell'odierno quadro letterario di lingua russa.

Igor' Višneveckij presenterà il suo romanzo 'Le affinità non elettive', edito da Pisa University Press. Con lui ci saranno lo scrittore e critico Giovanni Maccari e i due curatori dell'opera, Iris Karafillidis (Università di Milano) e Stefano Garzonio (Università di Pisa).

Il libro di Igor' Višneveckij, si spiega, "porta il lettore nel 1835 e lo accompagna nel viaggio del giovane principe Esper Lysogorskij, alla ricerca dello zio Adrian. Attorno a questa figura si concentrano eventi e personaggi misteriosi, che accompagneranno Esper nel suo cammino alla scoperta delle bellezze di un'Italia meta prediletta del Grand Tour e sede di una nutrita colonia russa, in particolare a Roma. L'opera, complessa incastonatura di elementi riconducibili al travelogue, al racconto fantastico e all'essai filosofico, pagina dopo pagina si rivela un affascinante enigma che il lettore è invitato a risolvere. Non solo: dietro allo schermo del genere fantastico e del racconto di viaggio, il romanzo è anche una riflessione sulla solitudine dell'uomo di fronte alla natura e alla storia. Solitudine che viene ribadita nel titolo: non esistono infatti 'affinità elettive'.



