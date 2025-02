Musical Cats, tour italiano riparte da teatro Verdi Firenze

Il musical 'Cats' torna a Firenze.

Dopo i sold out delle passate stagioni, riparte dal teatro Verdi di Firenze, dove andrà in scena dal 21 al 23 febbraio. Prodotto dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina, per la regia di Massimo Romeo Piparo, lo spettacolo, con musiche di sir Andrew Lloyd Webber e testi del Nobel Thomas Stearns Eliot, vedrà sul palco un grande cast di oltre 30 artisti, l'Orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell, coreografo del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di A.L. Webber, da 'School of Rock' a 'Cinderella'.

In occasione della trasferta fiorentina, il Sistina sarà protagonista a Danzainfiera (in programma alla Fortezza da Basso dal 21 al 23 febbraio), portando alla manifestazione una serie di attesissime lezioni-audizioni proprio con il coreografo Billy Mitchell per i musical 'Matilda', 'Cats', 'Billy Elliot' e un laboratorio su 'West Side Story'. Alle lezioni/ audizioni di venerdì 21 e sabato 22 parteciperà anche il Cast kids in costume del Musical "Matilda". A Firenze ci sarà anche Rossella Brescia, protagonista con l'Accademia Sistina di tanti appuntamenti da non perdere: incontri con il pubblico, lezioni e audizioni.

Inoltre quest'anno, sempre nell'ambito di Danzainfiera, il 21 febbraio alla Sala della Ronda saranno gli artisti del musical 'Cats' ad aprire il contest 'Musical: Il Concorso', evento di Professione Danza Parma incentrato sul repertorio di musical di tutte le epoche e rivolto a performer non professionisti per individuare nuovi talenti e promuoverne la crescita artistica.





