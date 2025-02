Festival cinema Red line, Geoffrey Rush presidente di giuria

L'attore e produttore australiano Geoffrey Rush, premio Oscar come miglior attore protagonista per l'interpretazione del pianista David Helfgott in 'Shine' nel 1997, presiederà la giuria della seconda edizione di Red line, international film festival la cui seconda edizione è in programma a Montalcino (Siena) dal̀ 12 al 15 giugno.

Della giuria faranno parte poi il regista Paolo Benvenuti, la montatrice Virginie Messiaen e Frances Stonor Saunders, scrittrice e sceneggiatrice per Bbc. Red line è organizzato dall'associazione Iniziative di Solidarietà - OdV e da Office Number Four, con il contributo di Col d'Orcia ed Estra.



