Drusilla Foer apre anno accademico Firenze 'diffondete cultura'

"Comunicate ciò che avete dentro, ciò che avete capito, ciò che di emotivo è emerso dai vostri studi, non tenetelo per voi, è un atto di egoismo imperdonabile: sparpagliate la cultura come un'epidemia buona, fatela scorrere scegliendo con cura parole, sguardi, abbracci". Lo ha affermato Drusilla Foer, intervenendo alla cerimonia d'apertura dell'anno accademico 2024/25 dell'Università di Firenze.

"Abbiate cura di ciò che apprendete - ha proseguito -, abbiate cura di voi, abbiate cura degli altri. Non siate sbrigativi con voi stessi. Provate a non aderire alla modalità sintetica dei messaggini o, ancor peggio, accettare e subire il linguaggio della politica che non comunica con i giovani, o più spesso lo fa per slogan. Ricordiamoci che dietro un messaggino o dietro uno slogan, nella sua incompletezza, spesso si nasconde il frainteso o, ancor peggio, un inganno".

Dunque, ha aggiunto l'artista, "fate scorrere ciò che sapete, ma fate scorrere anche i vostri dubbi, poiché essi sono il più ricco territorio di confronto. Questo mondo ha bisogno di anime giovani, anime alte e responsabili, che mettono amore in quello che sanno e lo mettono a disposizione di tutti, in qualsiasi momento della giornata, come fosse una cosa normale. C'è un vecchio detto che dice 'non è la forza del fiume che arrotonda una pietra, è l'insistenza del fiume che la forgia'. Siate naturalmente insistenti, date agli altri ciò che sapete".

"Questo mondo - ha concluso - ha bisogno di confronto, di partecipazione, e di condivisione. Io non credo che ci sia un piano B. C'è un piano B che è arrendersi all'ignorare, e questo ha un nome preciso: si chiama dittatura".



