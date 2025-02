Arriva serie con Valle e Marchesi Le Onde del Passato

Da mercoledì 19, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie in sei puntate Le Onde del Passato che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. Il secondo episodio andrà in onda venerdì 21 e i venerdì successivi.

Isola d'Elba, 2004: Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.

Vent'anni dopo, Anna è diventata una pilota d'aerei che dopo il trauma subito ha costruito attorno a sé una fortezza invalicabile, mentre l'amica è rimasta sull'isola, dove ha aperto il B&B "Le Sirene", specializzato in vacanze terapeutiche per gli ospiti che desiderano far pace con sé stessi e curare le ferite dell'anima. All'improvviso, una telefonata di Tamara, che non sentiva da vent'anni, fa sprofondare di nuovo Anna nell'incubo: "Lui è qui", rivela Tamara ad Anna, "Vieni subito".

Ma chi è lui? Un ricco turista milanese, ma per Anna e Tamara è anche uno dei colpevoli di quell'orrendo crimine che sconvolse per sempre le loro vite. Scoperta la sua presenza sull'isola, Tamara l'ha tramortito e imprigionato in un capanno, per farsi rivelare i nomi dei suoi complici. Ma quando torna da lui insieme ad Anna, l'uomo è morto. Sul suo petto, un foro di proiettile.

Tamara diventa subito la prima sospettata del delitto e Anna farà di tutto per scagionarla. A indagare sull'omicidio - e sulle due amiche - il commissario Luca Bonnard (Giorgio Marchesi), lo stesso uomo che, in quella fatidica notte, salvò Anna dall'annegamento, dopo che si era tuffata dalla barca su cui lei e Tamara stavano subendo violenza. Luca non ha mai dimenticato gli occhi magnetici di quella "sirena" che ha salvato dalle acque: sarà difficile per entrambi separare il sospetto dall'attrazione e lasciarsi andare a un sentimento che diventa ogni giorno più forte.

La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vede nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi.

La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy, per RTI. Le sceneggiature sono di Eleonora Fiorini, Giorgio Glaviano e Davide Sala.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA