Tumori,modello Ia suggerisce ulteriori approcci farmacologici

Un nuovo modello di intelligenza artificiale per la previsione di terapie personalizzate in oncologia: consente di predire quali siano i candidati farmaci che potrebbero essere più efficaci nel ridurre la crescita tumorale a partire dall'informazione genomica dei pazienti, ed in particolare del livello di espressione dei loro geni (trascrittomica). E' quanto spiega la Scuola Normale di Pisa il cui gruppo di bioinformatica del laboratorio di biologia ha elaborato il nuovo metodo. In particolare il nuovo modello è stato elaborato dal perfezionando in Ia Francesco Carli, sotto la supervisione di Francesco Raimondi, responsabile del gruppo di bioinformatica del Laboratorio. Il metodo è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications.

L'approccio, chiamato CellHit, è stato addestrato su grandi banche dati di sensibilità di linee cellulari di cancro al trattamento con migliaia di farmaci, sia oncologici che non-oncologici. Mediante una procedura innovativa basata su modelli di linguaggio (MixtralAI e ChatGPT), sono stati annotati per ogni farmaco i geni responsabili del loro meccanismo d'azione. Questo dato è stato fondamentale per dimostrare sia che i modelli avevano appreso i meccanismi di azione dei farmaci, sia per aumentare ulteriormente le performance predittive. La capacità di CellHit di predire in modo efficace terapie individuali e in combinazione, spiega ancora la Normale, è stata successivamente validata analizzando migliaia di dati pubblici di trascrittomica di pazienti oncologici, per cui i migliori farmaci predetti dal modello erano quelli effettivamente prescritti per il tumore specifico. Questo approccio è stato poi utilizzato per processare i dati trascrittomici di pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico, in collaborazione con il gruppo guidato da Gioacchino Natoli allo Ieo di Milano e di pazienti affetti da glioblastoma multiforme, in collaborazione con il gruppo guidato da Chiara Maria Mazzanti alla Fondazione Pisana per la scienza.

Il modello CellHit, spiega infine la Normale, "sarà liberamente disponibile online al seguente indirizzo (https://cellhit.bioinfolab.sns.it/), consentendo a ricercatori clinici di identificare in tempi rapidi potenziali approcci terapeutici innovativi per pazienti oncologici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA