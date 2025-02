Sfondano muro per colpo in ditta orafa, messi in fuga da allarme

Hanno tentato il colpo in un'azienda commerciale orafa di Arezzo dopo aver fatto un buco nella parete, ma è suonato l'allarme e sono così scappati a mani vuote; ingenti però i danni all'azienda confinante. È' accaduto questa notte a San Zeno, zona industriale alle porte della città.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i ladri dopo aver forzato la porta della ditta Eltos, specializzata in costruzione di macchinari industriali, hanno preso un muletto e sfondato la parete che confina con l'azienda commerciale orafa Mc. Una volta dentro, hanno provato a forzare la cassaforte; tuttavia il suono dell'allarme e l'arrivo dei vigilantes li hanno fatti desistere.

Una fuga senza bottino, ma con danni pesanti per l'azienda di macchinari. Sono in corso indagini da parte della polizia per risalire alla banda, composta da diverse persone, anche visionando le immagini delle telecamere.



