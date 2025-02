Morrissey per la prima volta al Lucca Summer festival

Morrissey salirà in concerto pe rla prima volta al Lucca Summer festival: il cantante inglese sarà sul sul palco di piazza Napoleone il prossimo 26 luglio.

Il nome di Morrissey si aggiunge a un cartellone che già vede protagonisti Nick Cave, Bryan Adams, Alanis Morissette, Robert Plant, Dream Theater, Simple Minds, Nile Rodgers, Till Lindemann, Ghali, Scorpions, Thirty Seconds to Mars e Antonello Venditti.

Figura di riferimento della musica britannica, Morrissey è considerato uno dei più grandi parolieri della sua generazione e una delle voci più influenti del pop mondiale. Prima con The Smiths, band che con soli quattro album ha segnato in modo indelebile la storia della musica, e poi con una straordinaria carriera solista che lo ha portato a pubblicare tredici album in studio, Morrissey ha dato vita a un repertorio che continua a ispirare e appassionare milioni di fan in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera, Morrissey ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Ivor Novello Award per il contributo straordinario alla musica britannica, e di recente è stato insignito del 2024 Social Vanguard Award per il suo impegno nella difesa dei diritti degli animali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA