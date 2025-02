Fuoco in appartamento a Firenze, abitazione inagibile

Intervento dei vigili del fuoco a Firenze per un un incendio scoppiato, intorno alle 14, in un appartamento quinto e penultimo piano di un condominio in via Capo di Mondo.

I vigili del fuoco hanno raggiunto con l'autoscala il terrazzo iniziando le operazioni di spegnimento al termine delle quali l'appartamento è stato reso non fruibile per i danni provocati dal rogo. Prima dell'arrivo dei pompieri una 62enne è stata soccorsa dal personale sanitario per un infortunio durante la discesa delle scale nel condominio.



