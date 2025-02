Al via la Chianti Classico Collection con 218 cantine

Al via la Chianti Classico Collection, anteprima delle nuove annate del Gallo nero in corso alla Stazione Leopolda di Firenze fino a domani. Presenti 218 cantine, per un totale di 790 etichette in degustazione, di cui 194 Chianti Classico Riserva e 185 Gran Selezione. Sono invece 40 i campioni in anteprima della vendemmia 2024. Sarà inoltre possibile degustare 35 oli extravergine di oliva Dop Chianti Classico.

Una edizione, la 32ma, con al centro il tema della sostenibilità. Nel corso della rassegna il Consorzio ha deciso di proporre Thomas Ilkjaer come Chianti Classico Honorary ambassador per la Danimarca.

Domani l'apertura al pubblico della manifestazione ad appassionati e wine lover, che potranno anche partecipare ad alcuni wine tour, con la guida di esperti del settore. Davvero lunga la lista delle cantine partecipanti alla Collection, da Antinori al Castello di Ama, da Felsina a Nittardi, da Pieve di Campoli a Tenuta di Nozzole, da Ricasoli a Querciabella, passando per la Famiglia Cecchi, l'Erta di Radda, o Tenuta di Carleone, grandi e piccole realtà insieme, spaziando per tutti i vari territori della denominazione. "Sono molto soddisfatto della vendemmia 2024 - dichiara il presidente del consorzio Giovanni Manetti - la sanità delle uve portate in cantina è stata perfetta, e noi produttori di Chianti Classico saremo ripagati dalle fatiche di una lunga raccolta con dei vini particolarmente eleganti e freschi, con uno stile che ricorda le grandi annate degli anni '90".



