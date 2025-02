Roghi dolosi in simultanea in due ditte orientali a Prato

Roghi dolosi in due ditte gestite da imprenditori cinesi a Prato sono scoppiati in simultanea all'alba di oggi. Secondo quanto si spiega in una nota del procuratore capo di Prato Luca Tescaroli, "gli inneschi sono stati azionati da pacchi provenienti da una stessa impresa". Le due società colpite sono entrambe "impegnate nel settore della logistica".

Il primo incendio "si è verificato in via dei Confini a Prato, il secondo a Seano. Condotte - spiega la procura - che si inseriscono in una catena di analoghi comportamenti che interessano il territorio pratese".

Sempre la procura spiega che "sono in fase di espletamento le attività di spegnimento delle fiamme" e di aver incaricato la squadra mobile di Prato e i carabinieri "a espletare le necessarie investigazioni volte a individuare le cause degli incendi e gli autori". I due casi, secondo la procura, potrebbero essere collegati a molti altri episodi criminali avvenuti negli ultimi anni a Prato, città che ha visto riaccendersi una sorta di faida tra bande criminali di orientali sotto la forma del cosiddetto "racket delle grucce".



