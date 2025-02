Polfer, 8 arresti in stazioni Toscana da inizio 2025

E' di otto persone arrestate, dedite in particolare alla commissione di furti a bordo dei treni, e 92 denunciate, molte delle quali trovate in possesso di armi bianche, il bilancio delle attività di controllo nelle stazioni toscane da parte della Polfer dall'inizio del 2025, nell'ambito delle attività di prevenzione "Viaggiare Sicuri" e "Rail Safe Day".

Impiegate complessivamente oltre 3mila pattuglie, di cui 243 per la vigilanza a bordo dei treni, che hanno permesso controlli su più di 500 convogli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA