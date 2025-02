Un Giardino di carta allestito S.Maria della Scala a Siena

Mostra monografica, al complesso museale Santa Maria della Scala e all'Archivio di Stato di Siena, dedicata a Primarosa Cesarini Sforza, artista la cui ricerca integra ricamo, disegno, pittura e assemblaggi in supporti di tela o di carta. L'esposizione si intitola 'Giardino di Carta. Il filo e il segno: assemblaggi, innesti, libro-diario' ed è a cura di Beatrice Pulcinelli: inaugurata oggi sarà visibile fino all'8 giugno prossimo.

La mostra indaga il personale linguaggio espressivo dell'artista attraverso oltre 30 opere allestite nelle due diverse sedi, tra 'libri-diario', innesti e l'installazione site specific ispirata all'antico Orto e Giardino dei Semplici, un tempo collocato sotto la fabbrica dello Spedale Grande di Siena.

Caratterizzate dall'uso di fili di seta dai colori smaglianti, applicati con un processo non tradizionale in cui grovigli di nodi e filamenti portano alla creazione di un nuovo universo simbolico, le opere in mostra si articolano su più livelli del complesso museale. Nella Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti sono esposti i 'libri-diario' dell'artista - una produzione singolare che prevede l'utilizzo di album ritrovati, carte fatte a mano, pagine di antiche mappe o spartiti musicali - e gli 'innesti' costruiti con foglie di stoffa applicate a rametti vegetali. Nelle sale ex refettorio trovano invece posto le opere di più grande formato di giardini immaginati, microcosmi animati da una ripetizione continua, e l'installazione site specific ispirata all'Orto e Giardino dei Semplici. Il progetto si completa di una sezione presso l'Archivio di Stato di Siena dove la preziosa planimetria Pianta dell'Orto e Giardino detto dei Semplici sotto la Fabbrica dello Spedale Grande di Siena del 1756 di Florenzio Razzi dialoga con il Libro d'artista di creazione ad essa ispirata, realizzato per l'occasione da Primarosa Cesarini Sforza.



