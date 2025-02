Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 5:20 di oggi dall'Ingv: l'epicentro è stato localizzato a 7 km da Carrara (Massa Carrara), a una profondità di 9 km. Da quanto emerso non risultano al momento danni a edifici o persone.

La scossa è stata avvertita leggermente anche in altre aree toscane, soprattutto a Lucca e Pisa. In molti coloro che hanno commentato sui social di aver percepito chiaramente il terremoto.



