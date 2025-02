Meningite, ricoverato 28enne ospite comunità accoglienza Pistoia

Caso di meningite meningococcica diagnostica per un 28enne ospite di una comunità di accoglienza di Pistoia. Lo rende noto l'Azienda sanitaria Toscana centro la cu igiene pubblica ha attivato la profilassi dei contatti.

"Il ventottenne è attualmente ricoverato al San Jacopo di Pistoia e sottoposto a terapia farmacologica. Da questa mattina non presenta febbre e le sue condizioni cliniche sono in via di miglioramento" spiega sempre la Asl che spiega: "Il medico reperibile dell'unità funzionale di igiene pubblica Pistoia dell'Azienda Usl Toscana centro e le assistenti sanitarie hanno avviato tempestivamente l'inchiesta epidemiologica unitamente alle strategie di profilassi dei conviventi e contatti del giovane".



