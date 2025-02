Investito da treno, uomo muore a Firenze

Un uomo è morto la notte scorsa per le ferite riportate dopo essere stato investito da un treno in prossimità della stazione di Firenze Campo di Marte, nei pressi del cavalcavia di piazza Alberti: stando ai primi accertamenti sembra che stesse attraversando i binari quando è sopraggiunto un Intercity notturno in transito nel capoluogo toscano. Non ancora identificato l'uomo che è stato soccorso ed è deceduto poco dopo: dalle prime informazioni potrebbe essere un extracomunitario L'investimento è avvenuto intorno alle 3.30: sul posto intervenuta la polfer e poi anche la scientifica. Quando accaduto e gli accertamenti disposti hanno comportato dei rallentamenti. Rfi comunica che dalle 10 di stamani la circolazione ferroviaria "è in graduale ripresa". I ritardi accumulati sono stati quantificati in circa 50 minuti, convolti anche treni Av per i quali i rallentamenti sono stati da 15 a 30 minuti spiega sempre Fs.



