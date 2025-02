Centro Cruma Livorno, 5500 animali curati nel 2024

Saranno liberati domani nel parco di villa Corridi alcuni rapaci salvati e curati presso il centro Cruma di Livorno, un'occasione speciale per condividere con la cittadinanza il ritorno in natura degli esemplari e per mettere in evidenza il lavoro del centro che solo nel 2024 ha ricoverato e curato oltre 5.500 animali. All'evento parteciperà la garante degli animali del Comune di Livorno, Elisa Amato e la vicesindaco Libera Camici. Inoltre, il 23 febbraio partirà il nuovo corso di formazione per volontari, un'opportunità aperta a tutti per avvicinarsi al mondo del recupero e della cura della fauna selvatica.

Nel 2024, il centro - uno dei nove della Lipu in Italia - ha operato grazie all'impegno di oltre 130 volontari, che hanno dedicato complessivamente più di 24mila ore di attività, sotto la direzione sanitaria di Renato Ceccherelli e la guida del responsabile del centro Nicola Maggi. Nel 2024, sono stati ricoverati 5.591 animali. La maggior parte degli esemplari presi in cura sono stati uccelli appartenenti a 121 specie, quasi tutti protette o particolarmente protette se non classificate come minacciate a livello continentale o globale. Alcuni degli esemplari più significativi includono Albanella minore, Averla piccola, Barbagianni, Berta maggiore, Cicogna, Fenicottero, Grifone, Gufo di palude, Marangone dal ciuffo, Mignattaio, Re di quaglie e Stercorario mezzano. Tra i mammiferi ricoverati, si contano 530 esemplari di 23 specie, tra cui sette specie di pipistrelli e un esemplare di lupo. A supporto del lavoro quotidiano, anche cinque consulenti veterinari e una consulente specializzata nella gestione degli animali. Le operazioni di soccorso e recupero hanno portato a percorrere quasi 50mila km e garantito interventi tempestivi in tutta l'area di competenza. I territori convenzionati sono compresi tra una trentina di comuni delle province di Pisa e Livorno (isole incluse), ma gli animali in difficoltà sono stati conferiti da molte parti della Toscana e in qualche caso anche da fuori regione. La partecipazione dei cittadini, spiegano da Cruma, è fondamentale: quasi la metà degli animali recuperati proviene da segnalazioni e consegne effettuate da privati. A questo si affianca il lavoro dei volontari e dei gruppi di soccorso Lipu, nonché la collaborazione con le forze dell'ordine e il numero di emergenza 112.



