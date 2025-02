A Museo Galileo arriva svegliatore monastico del '400

Un ritratto del giovane Galileo Galilei, uno dei più antichi conosciuti; un prezioso svegliatore monastico del '400, il più antico esemplare integro di orologio meccanico, e il viaggio virtuale 'Galileo Vr. La vita, le scoperte, il processo' sono le novità presentate dal Museo Galileo di Firenze.

Il ritratto di Galilei, datato al primo decennio del XVII secolo, è un olio su tela che offre una rappresentazione inedita del grande scienziato in età giovanile, all'età di circa 40 anni, quando era professore di matematica all'Università di Padova. Quanto all'attribuzione, allo stato attuale delle ricerche è difficile asserire con certezza che il ritratto sia opera esclusiva di Santi di Tito (1536-1603). L'iscrizione in alto, che fa riferimento alle scoperte celesti del 1610, è probabilmente un'aggiunta successiva. Si tratta di un ritratto tra i più antichi di Galileo di cui le fonti serbano memoria.

L'opera è ora esposta nel percorso museale permanente, nella sala dedicata a 'Il nuovo mondo di Galileo'. Sarà esposto in museo anche lo svegliatore monastico databile tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo. Un prezioso strumento di misurazione del tempo, donato al Museo Galileo dalla figlia di Gian Carlo Del Vecchio, collezionista di orologi antichi. Si tratta del più antico esemplare integro di orologio meccanico conosciuto e uno dei pochissimi giunti fino a noi. Questo svegliatore fu esposto nel 1953 al Science Museum di Londra, dove fu attentamente analizzato da un gruppo di studiosi inglesi di orologeria. L'orologio sarà inserito nel percorso museale nei prossimi mesi, nella sala al piano terreno dedicata agli antichi orologi meccanici.

Oltre ai nuovi arrivi in collezione, il Museo Galileo ha presentato anche un progetto che mira a raccontare la figura di Galilei, la sua vita e le sue scoperte, per mezzo di un video in realtà virtuale fruibile con visori Vr stand-alone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA