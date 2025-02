Nubifragio all'Elba, a Portoferraio 'emergenza alluvione'

Un nubifragio sull'isola d'Elba con oltre 65 mm di pioggia caduti in un'ora a Portoferraio (Livorno). Forte temporale anche su Fucecchio (Firenze) e Santa Croce sull'Arno (Pisa). Lo segnala il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. "Emergenza alluvione e di situazione estremamente critica" a Portoferraio. I vigili del fuoco hanno effettuato tre salvataggi in extremis di più persone rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento in abitazioni di Portoferraio (Livorno). Inoltre sono state soccorse ben 28 persone bloccate nelle numerose auto rimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba. E' quanto riassumono i vigili dl fuoco sugli interventi effettuati finora per il nubifragio che si è abbattuto sull'Elba. I pompieri riferiscono anche di aver evacuato, per gli allagamenti, una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina di persone da una pizzeria minacciata dalle acque.

Lo comunica sui social l'amministrazione comunale che invita i cittadini a "non usare le auto, non venire verso Portoferraio e non provate ad uscire, le vie di accesso sono bloccate. Mettersi a riparo nelle zone sicure ed attendere".



"Le situazioni più gravi nella zona della Casaccia e in via del Carburo, con persone bloccate all'interno delle proprie abitazioni in attesa di essere sgomberate - spiega sui social l'assessore Lorenza Burelli -. Non si registrano per il momento feriti. Al momento non è consigliato entrare né tantomeno uscire da Portoferraio". Il Comune ha istituito il Coc, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini. Il Comune ha istituito il Coc, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini. "Portoferraio è stata colpita da un fortissimo nubifragio, che ha causato allagamenti in tutte le zone della città e nelle periferie - aggiunge Burelli -. Da qualche minuto dopo le 17 fino alle 19 di giovedì 13 febbraio il temporale ha scaricato enormi quantità di acqua in maniera incessante. Le squadre della protezione civile comunali, che erano già in stato di allarme per l'allerta arancione, si sono subito posizionate per regolare il traffico in uscita e in entrata da Portoferraio. Le prime criticità segnalate si sono verificate nella zona della Casaccia e del Carburo, in via Carducci, Val di Denari, Viale Elba. Una frana ha interrotto la strada di San Martino". "Problemi anche alla Sghinghetta e sulla strada a quattro corsie ben presto inagibile - prosegue -, con le ambulanze che sono state fermate alle 18:50 dalla centrale operativa per l'impossibilità di raggiungere l'ospedale. Mobilitati i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine. Il sindaco Nocentini si è messo in contatto con la prefettura e con la Regione, che attraverso l'assessore all'ambiente Monia Monni ha offerto di mandare sul posto squadre di soccorso. Dalle altre località dell'isola stanno arrivando sul posto squadre di Protezione civile per i soccorsi più urgenti, mettendo a disposizione uomini e mezzi". Il Comune sta anche predisponendo un'ordinanza che prevede per domani la sospensione di ogni attività per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi e i centri diurni per disabili, disponendo anche la chiusura dei giardini pubblici, degli impianti sportivi comunali e privati, dei cimiteri cittadini e dei siti turistici comunali. Soccorsi circa 15 tra bambine e istruttori di una scuola di danza in zona del Carburo a Portoferraio (Livorno), rimasti bloccati da un metro d'acqua a causa del nubifragio sull'isola d'Elba. Carabinieri e vigili del fuoco con la protezione civile comunale sono intervenuti per evacuare tutti intorno alle 19,30. Stasera anche un paio di persone nel capoluogo, in via della Casaccia e viale Elba, sono state soccorse perché rimaste intrappolate nelle auto bloccate dall'acqua. Da alcuni locali allagati i clienti sono dovuti andare via per trovare un luogo sicuro. In località Bagnaia le strade sono diventate torrenti in piena per l'esondazione di fossi e canali. Allagamenti in più edifici, alle cantine e ai piani sotto il livello di campagna.

