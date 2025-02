Mps ha depositato in Consob il documento relativo all'offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Oltre al prospetto, si legge in una nota, il Monte ha provveduto a presentare alle autorità competenti, tra cui la Bce, Bankitalia e l'Ivass, le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa nonché le notifiche in materia antitrust e golden power.



