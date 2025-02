Figli messi in ginocchio sul sale e picchiati, coppia arrestata

Una coppia fuggita dalla guerra in Ucraina è finita in carcere a causa dei ripetuti maltrattamenti nei confronti dei sei figli (dai 2 ai 15 anni).

Questi sarebbero stati costretti a sopportare quasi quotidianamente offese, botte e anche a dover restare per ore in cucina con le braccia alzate e in ginocchio sul sale grosso. La vicenda è raccontata da Il Tirreno, il tutto sarebbe avvenuto in Valdinievole. A denunciare i fatti ai servizi sociali è stata la figlia più grande, dopo essere fuggita da casa. Telecamere nascoste nell'abitazione e installate dalla polizia avrebbero poi confermato il racconto della ragazza, che ha detto che in un'occasione uno dei figli sarebbe anche stato ferito a una gamba con un coltello. Protagonista delle violenze sarebbe stata la madre, 36 anni, sempre pronta a impartire le punizioni ai figli disobbedienti, ma secondo quanto emerso dalle telecamere anche il padre avrebbe avuto un ruolo attivo nei maltrattamenti.



