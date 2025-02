Al Museo del Novecento il programma è 'Super', c'è mostra Price

È il legame tra passato e contemporaneo una delle caratteristiche di 'SuperNovecento', il programma per la primavera-estate del Museo del Novecento curato dal direttore Sergio Risaliti. I progetti coinvolgeranno non solo gli spazi museali delle ex Leopoldine ma pure piazza della Signoria, il museo di Palazzo Vecchio e la ex Manifattura Tabacchi. I filoni principali riguardano inclusività, cambiamento climatico e nuove forme di sostenibilità. La primavera di mostre inizierà l'8 marzo con l'inaugurazione della collettiva 'Messaggere', che vedrà dialogare le artiste Chiara Baima Poma, Fatima Bianchi, Lucia Cantò, Tuli Mekondjo e Parul Thacker. Tra gli appuntamenti più attesi c'è la mostra di Thomas J Price che aprirà al pubblico il 14 marzo e prevederà un'installazione in piazza della Signoria. Ad aprile il programma proseguirà con una monografica che celebrerà Lorenzo Bonechi, a 70 anni dalla nascita. A giugno ci sarà un progetto legato all'emergenza climatiche e alla sostenibilità con l'artista americana Haley Mellin: il progetto 'Re-wild museum' trasformerà il chiostro del Museo '900 in un giardino permanente.

"Il 2025 è super - ha dichiarato il direttore del museo Sergio Risaliti -. Affrontiamo i prossimi mesi con grande energia e motivazione e con un programma scientifico e curatoriale che vira decisamente verso l'attualità e le grandi tematiche politiche, sociali e artistiche e le più impellenti urgenze del nostro tempo". A proposito dei fondi dati dal Comune di Firenze "noi cercheremo di fare bene con quello che l'amministrazione intende investire in uno dei musei che è un gioiello di questa città, noi abbiamo dimostrato di giocare in Champions. Se sono soddisfatto? Sospendo il giudizio. Sarà un anno difficile ma a volte si raggiungono grandi traguardi anche partendo con qualche difficoltà, ma sicuramente l'assessore Bettarini e la sindaca Funaro aggiusteranno tutto quanto".

L'assessore comunale alla cultura Giovanni Bettarini ha parlato di "un ricco programma che attraversa temi sensibili e attuali come l'inclusività, il cambiamento climatico o le nuove forme di sostenibilità, senza scordare mai il sostegno alle artiste e alle giovani generazioni".



