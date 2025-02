Visite all'isola carcere di Gorgona, al via le prenotazioni

Anche per quest'anno, l'Ente Parco Arcipelago Toscano, in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria, conferma "il programma di fruizione" di Gorgona, l'isola carcere e, si ricorda, "luogo di straordinaria bellezza naturalistica e di grande valore storico e archeologico". Sono 30 le date per visitarla con il Parco nazionale Arcipelago toscano di cui fa parte, per un massimo di 100 visitatori al giorno. Le prenotazioni online apriranno sabato 15 febbraio sul portale ufficiale del Parco. La prima visita è in programma il 12 aprile.

Gorgona, si evidenzia dall'Ente Parco, "rappresenta un modello di recupero sociale e ospita, tra l'altro, i resti di una villa romana marittima, databile tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C., rinvenuti grazie agli scavi della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana.

Trattandosi di un'isola sede di un penitenziario, le visite guidate sono autorizzate dall'amministrazione penitenziaria in accordo con l'Ente parco, seguendo un calendario prestabilito".

E' necessario, si spiega ancora, effettuare la prenotazione 14 giorni prima del giorno prescelto, per poter procedere all'invio dei nominativi alla Direzione penitenziaria. La visita consiste in un'escursione trekking con guida lungo un percorso autorizzato, non è consentito l'uso di apparecchi fotografici e di telefoni cellulari ed è la balneazione è vietata.



