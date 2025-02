Trenta chili di cocaina nascosti su auto, 2 arresti a Empoli

La polizia ha sequestrato a Empoli (Firenze) 30 chili di cocaina e arrestato due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantitativo. La droga era nel bagagliaio di un'auto, occultata, attraverso un sofisticato sistema azionabile mediante l'inserimento di due magneti, in un vano sottostante al pianale principale.

Durante un servizio di pattugliamento gli agenti della polizia hanno notato un 50enne, italiano entrare nell'area di un cantiere edile in via della Motta, seguito poco dopo da un 32enne di origine albanese. I due, dopo alcuni minuti, si sono recati verso un'auto in sosta nelle vicinanze. Il 32enne ha 'aperto' il vano del bagagliaio per prendere un panetto prima di recarsi negli uffici del cantiere. A quel punto una pattuglia della polizia lo ha fermato mentre altri agenti hanno raggiunto il 50enne rimasto in auto. All'interno della vettura c'erano 28 panetti di cocaina per un totale di circa 30 chili. Sequestrati anche una bilancia elettronica di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Sollicciano.





