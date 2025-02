Sorpreso con circa tre quintali di hashish, arrestato

La polizia ha arrestato un uomo sorprendendolo a Bientina, nel Pisano, con circa 300 kg di hashish nascosti all'interno di un capannone abbandonato.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi ma è stato reso noto oggi dalla questura che, tuttavia, mantiene il massimo riserbo sull'operazione visto che vi sono ulteriori accertamenti tuttora in corso per ricostruire il canale di approvvigionamento.

L'arrestato è stato trasferito in carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo è stato notato alla guida di un'auto mentre si dirigeva verso il capannone dismesso e seguito a distanza dalla pattuglia che quando lo ha visto mentre caricava il veicolo con alcuni pacchi ha deciso di fermarlo e controllarlo. L'automobilista ha ammesso immediatamente che all'interno c'erano stupefacenti e così la successiva perquisizione del capannone ha portato alla scoperta di 43 pacchi contenenti complessivamente quasi tre quintali di hashish, oltre a più di 26mila euro in contanti.



