'Pepito day' a Firenze il 22/3 per saluto Giuseppe Rossi

Giuseppe Rossi tornerà in campo allo stadio Franchi di Firenze un'altra volta, il 22 marzo per il 'Pepito day'. Una giornata speciale per l'ex attaccante viola con una partita d'addio in programma il 22 marzo alle 18. "Qui mi sento a casa, ho vissuto momenti bellissimi in campo e fuori, tre anni intensi. Anche nei periodi più brutti, i tifosi e la città mi sono sempre stati vicino". Per questo scegliere Firenze "è stata una cosa scontata", le parole di Rossi, protagonista di una tripletta con cui la Fiorentina ribaltò lo 0-2 con la Juventus per imporsi 4-2. "Un'emozione unica, per la rivalità che c'è e per come andò quella partita. E' storia".

Svelati alcuni degli ospiti: sir Alex Ferguson, il primo allenatore di Pepito da professionista quando era al Manchester United, Luca Toni, Antonio Cassano, Sebastian Frey, Gabriel Batistuta, Antonio Cassano e Borja Valero. "Pepito ha lasciato un ricordo pazzesco - ha detto l'ex centrocampista spagnolo che lo ha avuto come compagno di squadra anche in Spagna al Villareal - Al di là del giocatore che ci faceva sognare, è una grandissima persona e questo conta su tutto".

"Pepito lo ricordiamo per la tripletta straordinaria alla Juventus, per prestazioni bellissime e per l'attaccamento e il legame che ha sempre manifestato verso la nostra città", ha aggiunto il presidente della Toscana Eugenio Giani. "Firenze l'ha vissuta per tre anni, anni di straordinaria intensità. Il periodo di Pepito Rossi", dal 2013 al 2016, "poteva essere quello del terzo scudetto. Non avvenne anche per molta sfortuna, penso agli infortuni, il suo, ma anche quello di Gomez. Fu però una stagione straordinaria, di grande attaccamento da parte della città".



