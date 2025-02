Maltempo, in Toscana prorogata allerta arancione

In Toscana il codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti lungo la costa a sud di Livorno e le isole è stato esteso anche all'intera giornata di domani, 13 febbraio.

Il maltempo insisterà sulla regione in modo particolare nelle aree di sud-ovest, isole incluse. La protezione civile ha così prorogato l'allerta arancione, per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Prolungato, sempre per l'intera giornata di domani, anche il codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore limitatamente alle zone più interne.



