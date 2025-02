Maltempo, chiusura scuole in province Livorno, Pisa e Grosseto

Scuole chiuse di ogni ordine e grado anche domani in tutta la parte sud della provincia di Livorno, per il prolungamento della allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico. Attività sospese dunque a Cecina, Castagneto Carducci, Donoratico, Bibbona, San Vincenzo, Suvereto, Campiglia e Piombino. Sempre nel Livornese, all'Isola d'Elba, ordinanze di chiusura emanate dai Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Portoferraio. Resteranno chiusi anche i servizi educativi e i centri diurni per disabili, cimiteri comunali, impianti sportivi, pubblici e privati e i giardini pubblici.

In provincia di Pisa niente lezioni a Casale Marittimo, Guardistallo, Monteverdi Marittimo, Montescudaio, Montecatini Val di Cecina, Riparbella e Santa Luce. Infine la provincia di Grosseto, dove è stata disposta la chiusura delle scuole a Capalbio, Castiglione della Pescaia, Follonica (istituti aperti la mattina, chiusi a partire dalle 14), Gavorrano (chiuse anche biblioteca, cimiteri, parchi e giardini comunali), Grosseto (solo le superiori), Magliano in Toscana, Orbetello e Scarlino.





